Dunningen Kinder freuen sich auf "Ernst des Lebens"

Vom viel zitierten Start in den "Ernst des Lebens" war in den Mienen der neuen Eschachschüler dabei laut Mitteilung allerdings kaum etwas zu sehen. Eher spiegelten die Gesichter der Kinder erwartungsvolle, teils ungeduldige Vorfreude wider, heißt es weiter. Schulleiterin Katharina Hirt schien das zu spüren und fasste sich in ihrer Ansprache zur Begrüßung entsprechend kurz. Nach einer musikalischen Begrüßung mit dem Lied der Eschachschule durch den Chor der Sechstklässler unter der Leitung von Susanne Mogler war für die Neuen die Einschulungsfeier in der Aula schon wieder vorbei. Dann konnten sie mit ihren Klassenlehrerinnen Simone Rössler, Julia Ständer und Katharina Libonati endlich ihre Klassenräume in Besitz nehmen.

Während die Kinder ihren ersten "Unterricht" an der Eschachschule erlebten und sich mit ihren Klassenkameraden und ihrer Lehrerin vertraut machten, wurden die Eltern in der Aula bewirtet. Zudem hatten sie Gelegenheit, letzte offene Fragen zu klären und sich um Dinge wie Fahrkarten, Fahrpläne und die Organisation des Mittagessens zu kümmern. Hinterher bestand auch für die Eltern noch Gelegenheit, sich die Unterrichtsräume ihrer Kinder anzusehen, um danach ihre Sprösslinge für diesen Tag wieder mit nach Hause zu nehmen.