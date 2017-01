Dunningen Kameradschaft lässt zu wünschen übrig

Dunningen. Die gute Vorbereitung zeigte sich auch im reibungslosen Ablauf der Sitzung. Der Oberschützenmeister merkte eingangs an, dass man das Jahr 2016 zunächst ruhig angegangen sei, was nicht hätte sein müssen, da zumindest die Arbeiten an beiden Schützenhäusern nicht weniger wurden.

Er fügte jedoch hinzu, dass die Dorf- und Kreismeisterschaft, das Kinderferienprogramm oder die Bewirtung am Fasnetsmontag bei der Holzäpfelzunft, wieder gut bewältigt worden seien. Gut sei, dass man zur weiteren Auslastung der Schießanlage einen Schießausbilder aus Alpirsbach habe gewinnen können. Somit habe die Schützengesellschaft nun sechs Vereine als Mieter. Dies führe allerdings zu Mehrarbeit für die Mitglieder.

Schnell sprach die fehlende Kameradschaft an, sei es im Wirtschaftsdienst, eine wünschenswerte bessere Teilnahme am Training oder die Reinigung der Schießanlagen.