Das Jugendorchester Eschbronn verbrachte am 11. und 12. November ein Probenwochenende in Albstadt-Tailfingen. Dort probten die 27 jungen Musiker unter Leitung von Dirigentin Raffaela Stern. Um sich für die anstehenden Konzerte in Locherhof am Samtag, 2. Dezember, und am Samtag, 16. Dezember, in Mariazell gut vorzubereiten, wurden die verschiedenen Stücke akribisch einstudiert. Foto: Jugendorchester