Dunningen Jubel, TrubelFeierlichkeiten

Nach den Ausführungen der drei Zünfte folgte von den "Funken" der Holzäpfelzunft in wunderschöner Aufmachung ein Tanz der Spitzenklasse. Anschließend zeigten die "Zwölfzylinder" einen schwungvoll und sicher vorgetragen Showtanz. Nun war es die Narrenzunft Bochingen, die durch ihren Präsidenten Roland Lichner gleich wissen ließ, dass die vorgegebenen 20 Minuten zur Vorstellung der Zunft nicht ausreichen würden. Zuerst trat ihre Kapelle namens "Trotzdem" auf, die für eine Riesenstimmung im Festzelt sorgte. Zwischendurch stellte dann der Präsident ausführlich das Bauernpaar, Hansel, Schantle und Weißnarr vor. Nicht fehlen durfte dabei das Benna Rössle mit Treiber, die zugleich auf der Bühne in Aktion traten und viel Beifall erhielten. Nicht von der Bühne wollten die "Trotzdem"- Musiker, wurden sie doch durch Zugaben immer wieder gefordert. Gleichfalls wurde der Tanz der Bochinger Garde mit Beifall belohnt.

Weiter ging dann das musikalische Spektakel mit dem Auftritt der "Guck a Musik" aus Seedorf, die annähernd eine Dreiviertel-Stunde vor allem die jüngeren Gäste in Feierlaune hielt.

Einen weiteren Höhepunkt zeigte die Hexentanzsportgruppe Aichhalden mit ihren abenteuerlichen und akrobatischen Einlagen auf der Matte oder mit Sprüngen über ihre eigenen Kollegen. Nicht fehlen durfte dabei die Hexenpyramide, die mit frenetischem Beifall belohnt wurde. Danach folgte von der Garde der Speckmockelzunft ein sicher vorgeführter Tanz. Folgend zeigten die Holzäpfelmädle in schon gewohnter Sicherheit den Schlusstanz.

Dann war es Präsident Martin Mauch von der Holzäpfelzunft, der sich bei allen Helfern und Mitwirkenden für das gute Gelingen des Brauchtumsabends bedankte.

Am Samstag stand pünktlich um 11.11 Uhr bei herrlichem Wetter der Kinderumzug mit mehr als 1000 angemeldeten Kindern und Musikern an, der in der Gartenstraße startete und sich durch die Seedorfer- und Hauptstraße zur Steineleh zog. Doch schon vor Beginn strömten bei wunderschönem Wetter wahre Menschenmassen nach Dunningen, um dem Umzug der 14 teilnehmenden Zünfte und Musiker beizuwohnen.

Angeführt von der Holzäpfelzunft mit den Funken und Holzäpfelmädle, der Musikkapelle und Moste, folgten weitere 13 Narrenzünfte mit Jugendmusikkapellen. Interessant war dabei, wie manche Kinder versuchten, sich zu den Klängen ihres Narrenmarschs zu bewegen. Auch während des Umzugs war es schön anzuschauen, wie sich oft die ganz kleinen Narren von der Hand ihrer Eltern lösten, um andere Kinder etwas Süßes zu schenken. Nach über einer Stunde närrischen Treibens erreichten die teilnehmenden Zünfte das Festzelt.