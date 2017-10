Dunningen Jahrgangsbester der Schule

Im Sommer absolvierte Sohn Alexander nach einer dreijährigen Ausbildungszeit seine Gesellenprüfung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit hervorragenden Ergebnis und mehreren Auszeichnungen als zweiter Kammersieger und Jahrgangsbester in der Robert-Majer-Schule in Stuttgart.

Nach dem Abitur 2014 war für Alexander schnell klar, dass er etwas Praktisches erlernen wollte und nahm die Gelegenheit wahr, im elterlichen Handwerksbetrieb die Ausbildung zum Anlagentechniker zu absolvieren.

Für die technische Ausbildung besuchte er als Alternative zur Berufsschule die Robert-Mayer-Schule in Stuttgart, die berufsspezifisch vertieftes und erweitertes Wissen vermittelt, insbesondere im Bereich Elektrotechnik, Wohnungslüftung und Computertechnik. Im Juli beendete er diese Schule als Jahrgangsbester mit einem Notenschnitt von 1,1 und mehreren Auszeichnungen. Auch im praktischen Teil wurde sein Talent sichtbar, so dass er kürzlich bei der Lossprechungsfeier in Stuttgart den Gesellenbrief mit einer Urkunde überreicht, erhielt.