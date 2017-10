Dunningen Inzwischen ein Pionier der modernen Freizeitgestaltung

Ein Willkommensgruß galt Elisabeth Romer, hat sie doch vor 40 Jahren die Seniorengymnastikgruppen gegründet und war selbst 33 Jahre als deren Leiterin tätig. Bürgermeister Peter Schumacher überbrachte ebenfalls Glückwünsche zum 40-jährigen Jubiläum. Er sei nicht nur in seiner Funktion als Bürgermeister gekommen, sondern auch als Vizepräsident des DRK-Kreisverbands Rottweil, und überbringe die Grüße des Präsidenten Ralf Broß und Kreisgeschäftsführerin Uta Swoboda. Schumacher freute sich besonders, dass das Jubiläum im Seniorenzentrum Haus am Adlerbrunnen gefeiert wird. Hier schließe sich letztlich der Kreis, stehe doch dieses Haus für eine hervorragende und über die Kreisgrenze hinaus bekannte Seniorenarbeit. Man könne sogar sagen, dass die Seniorengymnastik nicht nur ein unverzichtbarer Pfeiler in der örtlichen Seniorenarbeit sei, sondern auch ein Pionier der modernen Freizeitgestaltung. Schumacher erwähnte noch den sogenannten aktivierenden Hausbesuch in Dunningen, der von der Seniorengymnastik des DRK-Ortsvereins organisiert wird. Doch dies sei alles nur möglich, weil sich Menschen für diese dauerhafte Aufgabe begeisterten. Abschließend bedankte sich der Bürgermeister besonders bei den Leiterinnen für ihr überaus großes Engagement in der Seniorenarbeit. Anschließend zeigten Sylvia Schumacher, Meta Kroner und auch Peter Schumacher einen eingeübten Schritt-Tanz mit je einem Rollator, der mit Beifall belohnt wurde.

Danach begrüßte auch Jenny Mauch, Bereitschaftsleiterin des DRK-Ortsvereins Dunningen, die Gäste und übernahm die Ehrungen mit Bürgermeister Peter Schumacher. Geehrt wurden für 20-jährige Zugehörigkeit Elsa Gapp, für zehn Jahre Annelise Grunwald, Erhard Schmid, Gretel Mauch, Annemarie Ruof, Renate Scholl, Anita Bihler und Paul Mauch. Jenny Mauch erschien nicht mit leeren Händen und brachet neue Bälle, Handgewichte und ein großes Schwungtuch als Geschenk zum Jubiläum mit.

Gut organisiert, musikalisch begleitet durch die Geschwister Liesa und Annemarie, bedient und bewirtet durch ein DRK-Team, endete die unterhaltsame Jubiläumsfeier.