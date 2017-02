Dunningen Ins rechte Licht gerückt

Dunningen-Seedorf (rm). Bei der Narrenkleid-Verlosung sollte das Schantlekleid nach auswärts gehen, was aber laut Satzung nur in einem Geldbetrag abgegolten wurde. Zunächst folgte, als Videobeitrag dargeboten, die Entzündung des olympischen Feuers am Waldmössinger Römerkastell und dann der dramatische, mit vielen Hindernissen und kuriosen Transportmitteln bestückte lange Weg der Stapelläufer bis zum realen Eintreffen des Endläufers Cefi in der Arena des Stadions und Endzündung der olympischen Flamme. Dies war der Start in die vielseitigen Darbietungen des gelungenen Abends.

Den ersten sportlichen Wettbewerb bot eine aktive Gruppe der Jugendvereinigung, die mit Göttervater Zeus nach Einnahme eines Zaubertranks Asterix als Medaillengewinner präsentieren konnte. Zwischendurch präsentierten sich die drei in hervorragender Verfassung befindlichen Zunftgarden mit traditionellen Tänzen.

Eine effektvolle Lichtshow boten die Komiteefrauen. Als alternativen Vortrag imitierte Michael Kammerer und die immer wieder störende, gefräßige und dürstende Raupe (Jens Merz) den gefeierten Serienbüttenstar Simone Spengler. Die beiden rückten aber auch unterschwellig Malheure vieler angesehener Bürger ins närrische Licht.