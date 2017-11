Dunningen In Sulgen wächst die letzte Generation

Der Wechsel von Sulgen, wo Längle noch Gewächshäuser betreibt, nach Dunningen soll dann im Frühjahr endgültig erfolgen. In Sulgen wachsen derzeit noch die Pflanzen für das zeitige Frühjahr, wie etwa Stiefmütterchen. Die nächste Generation für den Frühsommer wird, so plant Längle, bereits in Dunningen gezogen. Dann neigt sich die Zeit mit zwei Standorten dem Ende zu. Im April werden die Anlagen in Sulgen abgeräumt. "Im Juli muss ich das Gelände besenrein an die Stadt übergeben", so der Gärtnermeister. Der Zeitdruck für den Umzug halte sich also in Grenzen, schmunzelt er. Immerhin hat er seine Gärtnerei zwölf Jahre lang auf dem Sulgen betrieben.

Was mit den Gebäuden auf dem Gelände dort geschieht? Nicht seine Sorge, denn sie gehören, wie das Gelände, das Längle lediglich gepachtet hat, der Stadt Schramberg. Immerhin hatte die Stadt finanzielle Mittel, um die Gebäude abzureißen, bereits in den Haushalt 2017 eingeplant. Jetzt soll das Ganze im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Längle jedenfalls steht stolz in seinen Gewächshäusern. Ein reiner Produktionsbetrieb, wie er betont. Verkauft wird im angrenzenden Gebäude. Aber vielleicht wirft mancher, wenn er den Weihnachtsmarkt bei Längle am kommenden Wochenende besucht, einen Blick in die neuen Gewächshäuser, um sich selbst ein Bild zu machen.