Dunningen In 20 Minuten die Zukunft entworfen

Gleich kam Schumacher auf die großen Projekte der Gemeinde zu sprechen. Als Amtsverweser habe er mit dem Gemeinderat nach zwei Jahren Stillstand bereits wichtige Weichen stellen können. Schulneubau und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt stünden in naher Zukunft im Mittelpunkt ebenso wie die Erschließung neuer Wohnbauflächen am Hüttenberg und im Bereich Eschenweisen. Bei der weiteren Entwicklung der Windkraft müsse umgesteuert werden, sagte er. Die ausgewiesenen Flächen sollten, da sie nicht genehmigungsfähig seien, zurückgezogen und Ersatzflächen im Außenbereich ins Auge gefasst werden.

Ebenso will Schumacher als Bürgermeister dafür sorgen, die Kapazitäten für die Kinderbetreuung an allen vier Standorten auszubauen. Damit zusammen hänge auch die Umsetzung der geforderten Sicherheitskonzeption in Seedorf. In Lackendorf sehe er langfristig die Zukunft des Kindergarten im Alten Schulhaus. Auch ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr und der Umbau des Gerätehauses seien Aufgaben der nahen Zukunft.

Die Vereine bildeten das Rückgrat eines funktionierenden Gemeinwesens, betonte der Kandidat. Er sprach das Dorfgemeinschaftshaus an. Sanierung oder Abriss und Neubau, auch darüber müsse bald entschieden werden. Eine Umsetzung sieht er jedoch nicht vor 2022. Die Verbesserung der Strukturen in der Seniorenarbeit und beispielsweise die hausärztliche Versorgung will zu seinen Themen machen.

In den kommenden Jahren werden Sanierungen der Wasser- und Abwasserversorgung die Gemeinde stark beanspruchen. Dies bedeute aber auch für die Anwohner der betroffenen Straßen unter Umständen Erschließungsbeiträge. Die Verwaltung habe die Maßnahmen bereits in einem Zehn-Jahres-Plan eingeordnet, um die Anwohner im Fall des Falles zeitig zu informieren. Unabdingbar sei es angesichts der bevorstehen Investitionen, Steuern und Gebühren auf den Prüfstand zu stellen, um die Einnahmen zu verbessern, räumte Schumacher ein. Gerade im Hinblick auf Zuschüsse müsse die Gemeinde hier ihre Hausaufgaben ernst nehmen.

Am Schluss versprach er, seine ganze Kraft und Ausdauer als Bürgermeister, als Impulsgeber und Ideenentwickler, für das Wohl aller Dunninger einzusetzen. Er erhielt lang anhaltenden Applaus.

In der Fragerunde wollte ihm vor allem Thomas Rottler auf den Zahn fühlen und stellte Detailfragen zum Schulneubau, zur Reparatur der Eschachbrücke, den Kosten der Flüchtlingsunterbringung und zur Vergabepraxis bei den Bauplätzen. Rudi Mauch wollte die Nachfrage nach Ansiedlungen in den Gewerbegebieten wissen, und Detlef Pabst interessierte die Entwicklung der Grundsteuer in den kommenden Jahren. Walter Kammerer regte eine "Agenda 2030" für Dunningen an.