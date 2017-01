Dunningen Im fliegenden Start auf den Chefsessel im Rathaus

Der Sprung ins kalte Wasser sei sehr intensiv gewesen, aber er habe sich auf ein gutes Rathausteam stützen können. Gleichwohl sieht er darin, dass er ein gebürtiger Dunninger ist, der auch in die Vereinslandschaft eingebunden ist, nicht unbedingt einen Vorteil. "In so einem Fall wollen die Leute vielleicht eher einen von außerhalb", mutmaßt er.

Das halbe Jahr, dass er bereits als Amtsverweser verbracht habe, sei sicher ein Bonus, und die Wahl sorge, früher als zunächst gedacht, für "geordnete Verhältnisse". Und das sei gut für die Gemeinde, selbst wenn die Wahl nicht so ausgeht, wie er hofft.

Ein Bürgermeister stehe heutzutage mehr in der Kritik als früher, so Schumacher. Deshalb habe er auch vor, die Gemeinderatssitzung, je nach Tagesordnung, auch in den Ortsteilen anzusetzen. Wenn die Betroffenen die Sitzungen besuchten, stünden die Beschlüsse des Gemeinderats sicher auf einer breiteren Plattform, zeigt er sich überzeugt.

Neben den Großprojekten Ortskernsanierung, Schulbau und der Erschließung weiterer Flächen für die Wohnbebauung sieht Schumacher Handlungsbedarf bei Feuerwehr, DRK und Bauhof. Anbau oder Neubau, gemeinsames Gebäude oder nicht? Hier müssten die grundsätzlichen Entscheidungen gefällt werden. Auch die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr stehe in den kommenden zwei bis drei Jahren an. Sein besonderes Augenmerk will Schumacher als Bürgermeister auf die Instandsetzung von Kanälen und Wasserleitungen richten. Rechtzeitig am Ball zu sein, hat er sich vorgenommen. Dies bedeute in dem einen oder anderen Fall auch Erschließungsbeiträge für die Anwohner. Man werde mit offnem Visier mit den Anwohnern sprechen und die Maßnahmen frühzeitig ankündigen, damit sich die Betroffenen darauf einstellen können.

Als Bürgermeister will er auch den "Teilplan Windkraft" zurücknehmen. Damit wäre der Bau von Windrädern im Außenbereich grundsätzlich möglich, solange keine naturschutzrechtlichen Hindernisse dagegen stehen. "Wir nennen uns Energiegemeinde", sagt er. Diesen Weg werde er als Bürgermeister weiter verfolgen.

Die jetzt getätigte Kreditaufnahme von immerhin 1,5 Millionen Euro sei durch die anstehenden Großprojekte vorgegeben, verteidigt er sein Vorgehen. Und natürlich lege man sich für viele Jahre finanziell fest. Umso wichtiger sei es deshalb, Prioritäten für die kommenden Jahre festzuschreiben und die Frage zu beantworten: "Was machen wir wann?" Und in den kommenden Jahren seien weitere Kredite notwendig, darüber mache er sich keine Illusionen. Indes, all das sei zu verschmerzen, denn Dunningen habe immer gut gewirtschaftet.

Gleichwohl sollten die Einnahmen der Gemeinde gestärkt werden. Er werde mit seiner Werbung für Dunningen als Gewerbestandort nicht nachlassen. Schumacher: "Das ist Chefsache." Glücklicherweise sei die Gemeinde in der Vielfalt der Betriebe breit aufgestellt.

Dunningen habe viel zu bieten, von der Kinderbetreuung über seine Attraktivität als Schulstandort bis zur Seniorenarbeit, von der Nahversorgung bis zur überaus rührigen Vereinslandschaft in allen Ortsteilen. "Dunningen braucht sich nicht zu verstecken", so Schumacher. Als Bürgermeister will er dafür sorgen, dass die Gemeinde den erfolgreichen Weg weitergeht.

