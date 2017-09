Dunningen Ideologische Spielchen nicht angesagt

Dunningen. Gemeinderäte, Verwaltungsangestellte und interessierte Bürger drückten am Montagabend noch einmal die Schulbank. Nicht weil sie pädagogischen Unterricht nötig hatten, sondern um sich zum Auftakt der öffentlichen Gemeinderatssitzung von der aktuellen Schulkonzeption des neuen Lehrerkollegiums überzeugen zu lassen.

Wie Rektorin Katharina Hirt und ihr Stellvertreter Mario Munding den Besuchern versicherten, sei es für die Öffentlichkeit von großem Interesse, was in der Schule passiere. Die Eschachschule sei etwas Besonderes und nicht vergleichbar mit anderen Gemeinschaftsschulen im Land. Die Schulleitung stoße vieles an, das das Kollegium umsetze. Zehn in diesem Schuljahr neu hinzu gekommene Kollegen seien bereits nach wenigen Wochen platt gewesen, wie sie gefordert worden seien, verriet Hirt.

Die Schüler kommen aus 22 Orten, das sind mehr als die Hälfte des Landkreises. Dass Schüler aus so vielen verschiedenen Gemeinden aus dem Kreisgebiet nach Dunningen kämen, spreche Bände und zeige die hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. Doch darauf könne sich die Schule nicht ausruhen, sie müsse weiterhin mit Qualität und Inhalten überzeugen, sagte Munding. Was die Schule nicht wolle seien Schlagwortpädagogik, ideologische Spielchen und Gleichmacherei. Die Pluspunkte der Eschachschule seien ein funktionierendes Lehrerkollegium und die Wirksamkeit nach außen mit einer ständigen Evaluation.