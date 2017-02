Der Konzertabend mit Musik des Ausnahmekünstlers Udo Jürgens, dargeboten vom Trio Palazzo, begeisterte die Besucher in der Gärtnerei Längle in Dunningen. Ein ungewöhnliches Ambiente, quasi ein botanischer Glaspalast, entzückte sie zusätzlich. Sie wurden in der gut gefüllten Konzertecke vom Förderverein der Eschachschule vorzüglich bewirtet. Sänger Andreas Barth, Trompeter Jonathan Beisiegel sowie Pianist und Arrangeur Uwe Kohls beleuchteten die schillernden Facetten des Entertainers. Foto: Hettich