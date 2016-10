Dunningen Holzäpfel-Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Präsident Martin Mauch freute sich, dass Vertreter von zwölf Vereinen, aber auch weitere Interessierte der Einladung gefolgt waren. Mauch stellte das Vorhaben der Zunft in kurzen Zügen vor, ehe Schriftführer Frank Faras sehr ausführlich den aktuellen Stand des geplanten Programms über die Festtage in einer Präsentation vorstellte. Anschließend erläuterte Vizepräsident Stefan Kroner die Aufteilung des fast 60 Meter langen Zeltes, das auf der Wehlewiese aufgestellt wird und über rund 1300 Sitzplätze verfügt. Auch der Ablauf in der Küche und am Ausschank wurde dargestellt, wobei deutlich wurde, dass für einen reibungslosen Ablauf des Wirtschaftsbetriebes eine große Zahl von Helfern benötigt wird. Die vielen Fragen der Vereinsvertreter zu einzelnen Abläufen zeigten das große Interesse zur Unterstützung des Vorhabens der Holzäpfelzunft.