Dunningen High-Tech für Paprika

Dunningen-Seedorf. Am Samstag, 1. Juli, findet der Ausflug des Obst- und Gartenbauvereins Seedorf in die Reichenauer Gärtnersiedlung im Hegau und in das Auto- & Traktormuseum Uhldingen-Gebhardsweiler statt. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Rathaus.