Dunningen Halle wird zum Biergarten

Die übliche Frage: "Was ziehe ich heute nur an?" musste sich keiner stellen. Denn von Jahr zu Jahr wird es immer beliebter, sich für das Dunninger Oktoberfest in Trachten zu kleiden. Im Dirndl und Lederhosen tanzten die Besucher bis tief in die Nacht. Wenn sich auch der "Biergarten" erst zu späterer Stunde füllte, tat dies der Stimmung keinen Abbruch. Mit ihrer Stimmungsmusik heizte die Zweimannband "Wolfram und Sohn" ordentlich ein. Im Anschluss beschallte DJ Love die Tanzfläche.