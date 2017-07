Dunningen Gewaltige Förderanlage Relikt vergangener Zeit

Ziel war der Spreewald, eine der reizvollsten Landschaften Deutschlands. Bei einem Stadtrundgang in Lübbenau lernten die Teilnehmer den Schlosspark und den historischen Altstadtkern kennen, besuchten die Nicolaikirche, bewunderten eine Haubenstickerin und erfuhren einiges über die Geschichte der Sorben. Die Sorben, auch Wenden genannt, sind ein slawischer Volksstamm und haben das Land entscheidend mitgeprägt. Noch heute sind die Verkehrsschilder zweisprachig. Bei der anschließenden Spreewaldrundfahrt wurde der Kontrast zum Schwarzwald besonders deutlich. Während im Schwarzwald Berge und Täler die Landschaft prägen, ist hier alles eben und liegt mit 50 Metern Höhe nur wenig über dem Meeresspiegel.

Am nächsten Morgen stand die Besichtigung eines Besucherbergwerks in Lichterfeld auf dem Programm. Dort wurde Braunkohle im Tagebau abgebaut. Die Förderanlage war mit 500 Metern Länge, 240 Metern Breite und mit 80 Metern Höhe fast doppelt so hoch wie der Dunninger Kirchturm. Dieser stillgelegte Gigant, auch "Liegender Eiffelturm" genannt, wurde dann mit sachkundiger Führung bestiegen. Ein herrlicher Blick aus der Vogelperspektive entschädigte die Ausflügler für alle Strapazen.

Nach so viel gewaltiger Technik konnten die Ausflügler, nach einer Stippvisite im Landschaftspark von Fürst Pückler-Muskau, bei einer Kahnfahrt auf der Flusslandschaft der jungen Spree Natur pur genießen, schmucke Häuser inmitten einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt beobachten oder einfach die Seele baumeln lassen.