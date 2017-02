Dunningen Gemeinderat möchte doch lieber lange Leitung

Worum geht es? Bei der zweiten Erweiterung des Baugebiets Eschenwiesen in Seedorf, die jetzt ansteht, muss natürlich auch das Oberflächenwasser abgeführt werden. Dazu wären zwei Varianten denkbar. Man könnte die Entwässerung in Richtung Mörikestraße führen. Diese Lösung hat allerdings den Pferdefuß, dass die Leitung relativ hoch liegt, so dass etwa die Hälfte der Untergeschosse im Baugebiet nur mittels einer Hebenalage entwässert werden könnte. Der Vorteil läge darin, dass die notwendige Leitung nur mit 37 000 Euro zu Buche schlagen würde. Wesentlich aufwendiger wäre eine Entwässerung in Richtung Bösinger Straße und Felbengraben, die von Planer Baiker und der Verwaltung favorisiert wird. Hier wären Hebeanlagen nicht notwendig. Allerdings muss die Leitung über fast 280 Meter geführt werden und die Kosten lägen bei 97 000 Euro.

Dieses Ansinnen sorgte im Rat mindestens für Verwunderung. Amtsverweser Peter Schumacher verwies darauf, dass der Kanal in der Mörike­straße bereits Probleme mache, eine Entwässerung des Baugebiets über ihn die Situation in seinen Augen noch verschärfen könnte. Zudem läge mit der langen Leitung der Mischwasserkanal für das Baugebiet bereits, wenn dieses nochmals erweitert werde.

Helmut Faller hielt die Mehrkosten allerdings für "gravierend". Martin Sauter fand hingegen, man könne von den Bürgern nicht verlangen, Hebeanlagen anzuschaffen. Allerdings frage er sich, so Sauter, ob man das Problem nicht hätte früher erkennen können. Das Gefälle sei ja schließlich schon immer da gewesen. Auch Paola Notheis fand die Planung "wenig vorausschauend".