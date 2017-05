Dunningen Gemeinde bisher "voll zufrieden"

"Die Arbeiten verlaufen zu unserer vollen Zufriedenheit", so Bürgermeister Peter Schumacher auf Nachfrage unserer Zeitung. "Wir liegen im Zeitplan." Mit der Arbeit der Rohbaufirma sei man sehr zufrieden, so Schumacher. Der Erdaushub sei im vollen Gange, aber es sei auch viel Material zu bewegen. Ein Teil der Verrohrung sei bereits in Arbeit. Sogar einen alten Öltank habe man schon entfernt. Teilweise sei die Fundamentierung auch schon erledigt. Wie gesagt – es läuft.