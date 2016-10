Dunningen Geburtshelfer, Lehrer und manchmal Mädchen für alles

Die Ehrung des Deutschen Harmonikaverbands (DHV) namens der Kreisvereinigung nahm der Bezirksvorsitzende Artur Wollensak vor. Eine Verbandsehrung für 45 Jahre Aktivität im DHV erhielt Martina Jetter. Zunächst im Jugendorchester Rottweil, von 1973 bis 1985 aktive Spielerin in der Spielgruppe Pilawa, absolvierte sie 1982/83 zwei Dirigentenlehrgänge und 1986 einen Schlagzeuglehrgang. Von 1984 bis 1997 war sie Dirigentin des Jugendorchesters Göllsdorf. Seit 1997 gibt sie Akkordeon-Unterricht in Villingendorf im Rahmen der Kooperation Schule-Verein. Seit 1985 ist sie im DirO aktiv. Mit der Leitung des Akkordeon-Orchesters Villingendorf krönt sie ihr herausragendes Engagement. Sie erhielt für ihre langjährige Förderung der Akkordeonmusik die Verdienstnadel in Silber.