Dunningen Geburtshelfer, Lehrer und Mädchen für alles

n Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt wurden Sandra Keller vom Akkordeonorchester (AO) Fluorn-Winzeln und der HSG Sulz sowie Kathrin Straub vom AO Locherhof. Für 15 Jahre ausgezeichnet wurden Heike Bantle (Locherhof), Michaela Haag (Waldmössingen), Andrea Killguss (Fluorn) und Saskia Merkle (Lauffen). 20 Jahre aktiv im DirO sind Beate Klumpp (Fluorn-Winzeln) und Anja Vollmer (Aichhalden-Rötenberg). Für 25 -jähriges Engagement wurde Doris Mauch geehrt, die der Vorsitzende auch als "Gute Seele" der Truppe bezeichnete. Auf eine 30-jährige aktive Mitgliedschaft können die Gründungsmitglieder Rudi Marte (Aichhalden-Rötenberg), Martina Jetter (Villingendorf), Renate Riedlinger (Lauffen) als Initiatorin des Orchesters, Uwe Rapp (Locherhof) und Dieter Witz (Waldmössingen und Seedorf) zurückblicken. Hier hob Thomas Hug die Planung der verschiedenen Aktivitäten durch Rapp und Witz hervor.

Die Ehrung des Deutschen Harmonikaverbands (DHV) nahm der Bezirksvorsitzende Artur Wollensak vor. Eine Verbandsehrung für 45 Jahre erhielt Martina Jetter. Zunächst im Jugendorchester Rottweil, von 1973 bis 1985 aktive Spielerin in der Spielgruppe Pilawa, absolvierte sie 1982/83 zwei Dirigentenlehrgänge und 1986 einen Schlagzeuglehrgang. Von 1984 bis 1997 war sie Dirigentin des Jugendorchesters Göllsdorf. Seit 1997 gibt sie Akkordeon-Unterricht in Villingendorf im Rahmen der Kooperation Schule-Verein. Seit 1985 ist sie im DirO aktiv. Mit der Leitung des Akkordeon-Orchesters Villingendorf krönt sie ihr herausragendes Engagement. Sie erhielt für ihre langjährige Förderung der Akkordeonmusik die Verdienstnadel in Silber.