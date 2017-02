Dunningen Garden zeigen verschiedene Gesichter

Dunningen-Lackendorf. Die Garden eröffnen den Abend, an dem sie noch eine große Rolle spielen sollen. Gleich nach dem Aufzug präsentiert die Teenie-Garde ihren Tanz. Dann sind die "Täle-Cow­boys" mit ihrem Stepptanz an der Reihe. Klassisch ist der folgende Gardetanz der großen Garde, bevor es an der Zeit für Narrenstückle ist. Die haben Matthias und Dichaela Renz das vergangene Jahr über gesammelt und für das närrische Publikum in der Halle bestens aufbereitet. Dann darf die Teenie-Garde ihren Showtanz aufführen.

Für laute Lacher sorgt die Gelegenheit, in die Geheimnisse eines modernen Bauernhofs einzutauchen. Evelyn Flaig informiert über "Neues vom Köhlenbühl" – und hat in Sachen Produktivität erstaunliche Feststellungen zu berichten. Versuchskaninchen ist Milchkuh Alma, und weil die alleine nicht so recht will, darf sich Vize Nikolaus Hirt als Animator ins schwarzbunte Trikot zwängen. Zu zweit geht es nämlich viel einfacher, das Stall-Yoga, dessen Übungen zu einem entspannteren Melkvorgang und höherer Milchleistung führen. Zumindest erzählt Evelyn Flaig das.

Die anschließende Schunkelrunde nutzen die Mädchen der großen Garde dazu, sich auf ihren großen Auftritt vorzubereiten. Und der hatte es in sich. Wie das auch andernorts gesehen wird, berichtet der Vorsitzende der Lackendorfer Baronen, Alwin Staiger, in seiner Anmoderation, die Rückschau hält auf verschiedene Wettbewerbe, bei denen die Lackendorfer Garden durchweg gute Figur gemacht hatten. "Fire and Ice" ist Thema der Choreografie, ein Tanz zwischen Extremen, die auch in Sachen Kostüm pfiffig umgesetzt sind.