Dunningen Für den Lebensalltag

Die Beratungsstelle ist beim Landratsamt angesiedelt. Ziel der Beratungsstelle sei es, die Lebensqualität der Senioren in den eigenen vier Wänden zu verbessern und ihnen damit das selbstständige Leben zu erleichtern, betonte Buschle. So berate sie darin, eine Wohnung barrierefrei umzubauen, oder die richtigen Hilfsmittel zu finden, die das Leben erleichtern und dem Senior Sicherheit geben.

Diese Hilfsmittel reichen vom Flaschenöffner, wenn die Kraft in den Händen fehlt, bis zu Notruf-Einrichtungen, um schnelle Hilfe zu bekommen. Die individuellen Lösungen für den Alltag sind bereits in der Musterwohnung "Beate" in Spaichingen zu besichtigen.

Die verschiedenen Geräte sind auch ausleihbar, um ihre Handhabung in der Praxis zu testen, so Buschle.