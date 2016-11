Dunningen Für das Herz in der Adventszeit

Dunningen. Der Weihnachtsmarkt in Dunningen erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. So bieten am Samstag, 26. November, von 14 bis 21 Uhr Vereine, Geschäftsleute, Kindergarten, Schulklassen und Privatpersonen an 43 Ständen auf dem Dorfplatz, und der anliegenden Grabenstraße Produkte an, die nicht nur das Herz in der Adventszeit begehrt.