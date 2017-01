Dunningen Fünf Mal ausgerückt

Abteilungskommandant Jürgen Bauer fasste zunächst im Einzelnen die fünf Einsätze zusammen, die die Feuerwehr zu bewältigen hatte. Er berichtete auch, dass zwölf Proben der Einsatzabteilung durchgeführt wurden. Nicht unerwähnt ließ er die Teilnahmen an Aus- und Fortbildungen. Übernommen wurden von der Abteilung die Verkehrsdienste zur Fasnet, Fronleichnamsprozession und beim St. Martinsumzug. Beim Frühlingsfest des MV Lackendorf wurden zwei Nachtwachen geleistet. Abschließend ließ Jürgen Bauer noch wissen, dass die Abteilung derzeit 19 Aktive, darunter eine Frau, zwei Jugendliche und vier Alterswehrmänner umfasse.

Kassierer Carsten Stern berichtete, dass trotz ersten Ausflugs das Konto ein geringes Plus ausweist. Dies bestätigte auch Prüfer Alen Zukanovic. Danach verlas Michael List den Bericht von Schriftführer Marcell Schaub. Zum Abschluss erhielten die besten Probenbesucher ein Geschenk.

Ortsvorsteher Hermann Hirt freute sich neben den Verantwortlichen der Abteilungen auch Ortschaftsräte sowie die Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Erath, erste Bürgermeisterstellvertreterin, begrüßen zu dürfen. Hirt führte an, wenn auch nur fünf Einsätze zu verzeichnen waren, so habe die Einsatzabteilung, wie auch in Dunningen und Seedorf, doch ihren Sinn und Zweck, den sie als ehrenamtliche Aufgabe wahrnehme. Hirt bedankte sich bei der Abteilung als Ortsvorsteher, aber im Namen von Amtsverweser Peter Schumacher. Anschließend nahm er die erfolgreiche Entlastung vor.