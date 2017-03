Dunningen Führungswechsel glatt vollzogen

Und doch habe der Rücktritt des Dirigenten Sigmund Öhler diesen Erfolg überschattet. Glück habe der Musikverein allerdings gehabt, dass mit der Zusage des bisherigen Dirigenten der gemeinsamen Jugendkapelle mit Dunningen, Martin Eger, sehr schnell ein nahtloser Übergang erfolgen konnte. Der Verein habe Besuche auch bei benachbarten Vereinen bewältigt.

Für das begonnene Jahr habe man wieder einiges an Vorhaben geplant, so zum Beispiel Auftritte in Alpirsbach und Hardt und ein Konzert anlässlich des Kirchenjubiläums solle ebenfalls angegangen werden. Über Weihnachten werde die Laienspielgruppe aktiv werden und ein Doppelkonzert zusammen mit einer früheren Kapelle des Dirigenten sei angedacht.

Exdirigent Sigmund Öhler vermittelte einen repräsentativen Überblick über sein Schaffen im Dunninger Musikverein, und er betonte, dass er sich sehr wohlgefühlt habe und vieles mitnehmen könne. Nach wie vor sei er an der Grundschule als Musiklehrer in der Bläserklasse für den Nachwuchs der drei Dunninger Musikvereine tätig.

Jugendleiterin Natalie Merz stellte fest, das die gemeinsame Jugendkapelle 20 Musiker umfasst. Leider seien nur acht aus Seedorf. Es bleibe zu hoffen, dass aus der Spiel- und Bläsergruppe der "Seedorfer Anteil" wieder zunehmen werde. Die Jugendkapelle habe verschiedene Auftritte darunter zwei Konzerte in beiden Orten erfolgreich hinter sich gebracht.

Die musikalische Seite des abgelaufenen Jahres beleuchtete Dirigent Martin Eger, der die Qualität der Jugendkapelle in Ordnung fand. Aber ein weiterer Ausbau, so Eger, liege im Bereich des Möglichen. Die Proben seien allerdings zeitweise etwas nervig. In den wenigen Wochen, in denen er mit dem Aktiven-Orchester arbeiten konnte, sei er guten Mutes, vorwärts zu kommen. Er sei jederzeit offen für neue Ideen und Vorschläge.

Dank nur geringer Investitionen und Reparaturen konnte Kassiererin Kathrin Weber von einer guten Finanzausstattung berichteten. Georg Schneider als Revisorensprecher bescheinigte hervorragende Buchführung. Unterstützt durch Fotos verlas Nicole Giese ein abwechslungsreiches Jahresprotokoll. So konnte Vereinsringvorsitzender Walter Neff die Entlastung der Funktionäre vornehmen und auch die Wahlen leiten.

So wird Felix Brodmann künftig den Vorsitz des Musikvereins Seedorf übernehmen und Kathrin Weber die Kasse führen. Zur Schriftführerin wurde Nicole Giese bestellt und das Protokoll führt Svenja Haag. Bestätigt wurden auch die Revisoren Georg Schneider und Martin Hangst.