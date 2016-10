Die Herbstausfahrt des Frohen Alters Dunningen-Lackendorf führte 43 Senioren auf die Schwäbische Alb in das Landgasthaus Adler in Eglingen, in dem noch wie zu Omas Zeiten gekocht und aufgetischt wird. Gut gestärkt ging es nach Ödenwaldstetten zu den Betz-Werken, wo nach einem Sektempfang auf dem Laufsteg die aktuelle Herbst-und Wintermode präsentiert wurde. Nach einer Kaffeepause mit Schwarzwälder Kirschtorte erlebten die Senioren eine wunderschöne Herbstfahrt durch das Lautertal, durch das sich das gleichnamige Flüsschen windet. Dann ging es über Gammertingen und Albstadt nach Schömberg zur "Waldschenke" zum Abschluss. Für die Gestaltung der Ausfahrt bedankte sich Fritz Kramer beim Ehepaar Reichert. Foto: Reichert