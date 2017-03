Dunningen Friedensgebet in der Christophoruskapelle

Vor 600 Jahren wurde der Heilige Nikolaus von der Flüe in der Schweiz geboren. Er gilt als der Patron der katholischen Landvolkbewegung. Schon zu Lebzeiten galt er als Versöhner und Friedensstifter.

Viele Menschen und auch Politiker seiner Zeit kamen zu ihm, um ihn um Rat zu fragen. Sein Anliegen, für den Frieden zu beten, soll weiterwirken in diese Zeit. So will das Friedensgebet alle Menschen – ob nah oder fern – in den Blick nehmen, die im Unfrieden leben.

Der Verband katholisches Landvolk im Dekanat Rottweil lädt alle Generationen und Nationen ein, im gemeinsamen Gebet neuen Mut zu fassen, aufeinander zuzugehen.