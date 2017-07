Dunningen Freude über Nachwuchs lindert Schmerz wegen Kreisliga B

Dunningen. Vorsitzender Uli Ginter machte sich bei der Mitgliederversammlung des FC Dunningen Gedanken über den verpassten Aufstieg des Fußballteams und den weiteren Verbleib in der Kreisliga-B. Sein Eindruck sei trotz allem, dass es in der Mannschaft stimme und Spaß am Fußball vorhanden sei.