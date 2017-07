Dunningen Freude über Nachwuchs lindert Schmerz wegen Kreisliga B

Dunningen. Vorsitzender Uli Ginter machte sich bei der Mitgliederversammlung des FC Dunningen Gedanken über den verpassten Aufstieg des Fußballteams und den weiteren Verbleib in der Kreisliga B. Sein Eindruck sei trotz allem, dass es in der Mannschaft stimme und Spaß am Fußball vorhanden sei.