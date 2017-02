Dunningen Freie Zeit für die Wahlkampfstrategie

Auch beim Jubiläumsfest habe sich Schumacher mehr als nützlich gemacht. Natürlich ging der Narren-Chef auch auf die Ambitionen des Amtsverwesers ein: "In deiner eigna Gmeind da Chef zu sein, des fändesch Du recht schick und fein." Und damit ihn die Wahl nicht kalt erwische, gebe Mauch dem Amtsverweser die nächsten Tage frei, damit er sich eine gute Wahlkampfstrategie überlegen könne. Deshalb solle Schumacher keine Zeit verlieren und den Schlüssel schnell übergeben.

So nahm der Amtsverweser seine Rede zur Hand und stellte klar, es sei schon ein Kindheitstraum gewesen, einmal oben auf der Moste zu stehen, aber: "Doch auch wenn ich nur Amtsverweser bin, heißt das nicht im gleichen Sinn, dass ich servier’ den Rathausschlüssel kampflos auf’m Tablett." Martin Mauch habe Recht, gern wäre er Schultis in Dunningen. Darum appeliere er an die Dunninger, zur Wahl zu gehen, das Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen, dann stünde er im nächsten Jahr wieder auf der Moste.

Richtigstellen wolle er, so Schumacher, die bösen Gerüchte um seinen Sturz beim Holzäpfel-Jubiläum. Er sei nicht schon am Sonntag aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses gestürzt, sondern erst am Dienstag, als es "sauglatt" gewesen sei. Jetzt gebe er den Schlüssel gern aus der Hand, "ihr benutzed ihn jo mit Sachverstand, mached im Rathaus koa so a Sauerei, und bringed dean am Aschermittwoch au wieder vorbei." Damit hatten die Holzäpfel die Macht in Dunningen übernommen.