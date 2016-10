Dunningen Filialnetz ist Trumpf und Herausforderung

Dunningen-Seedorf. Die Volksbank Schwarzwald-Neckar will auch weiterhin an ihrem Filialnetz in der Raumschaft festhalten. Dies versprach Vorstandssprecher Udo Schlipf in der Mitgliederversammlung in Seedorf. In der gut besuchten Mitgliederversammlung verteidigte Vorstandssprecher Udo Schlipf die Fusion mit der Volksbank Donau mit Sitz in Tuttlingen.