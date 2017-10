Dunningen Feuerwehren arbeiten Hand in Hand

Dunningen-Seedorf. An der Gemarkungsgrenze lag das sogenannte schwimmende Haus der Firma Glatthaar Fertigkeller, das für den großen Einsatz als Übungsobjekt vorgesehen war. Die Annahme: Im Verlauf einer Veranstaltung wurde aus dem, nur mit einem Zugang versehenen Keller, eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Beim Anrücken des Dunninger Kommandowagens wurden im Gebäude fünf Personen als vermisst gemeldet. Dies machte den Einsatz der Atemschutzträger des Seedorfer Löschfahrzeuges notwendig.

Waldmössinger Kollegen gleich angefordert

Angefordert wurde sofort die Waldmössinger Wehr, die mit zwei Löschfahrzeugen anrückte und eilends eine Leiterbrücke über den Wassergraben zum Aufenthaltsraum des Hauses anlegte, damit Atemschutzträger auch von Süden her in das Gebäude eindringen konnten. Parallel konnte vom Tank des ersten Seedorfer Löschfahrzeugs eine erste Leitung herangeführt werden und das zweite Seedorfer Fahrzeug baute von Überflurhydranten im interkommunalen Gewerbegebiet, in dem das Übungsobjekt liegt, weitere Löschleitungen auf.