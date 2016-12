Dunningen Existenzsorgen liegen der "Harmonie" fern

Dieser Trend bestimmte die jüngste Hauptversammlung im "Rössle". Der Vorsitzende Matthias Grimmeisen umriss in Kurzform das lebhafte Vereinsgeschehen des endenden Jahres. Herausragende Ereignisse waren seiner Meinung nach die erfolgreiche Theateraufführung über Weihnachten, das Mitwirken bei Konzerten der Nachbarvereine, das wieder gelungene Dorffest und die Punktlandung, die man beim Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein machte. Auch der Erstauftritt des kleinen Chörle beim Advents-Seniorennachmittag sei noch zu nennen. Der Chor zähle jetzt 44 Sänger darunter drei Neumitglieder.

Chorleiter Franz Hutter sprach die immer noch nicht genügende Probenpünktlichkeit an. Ansonsten sei er mit der Leistung zufrieden und dankbar, dass er in einer so harmonischen Vereinsgemeinschaft mitwirken dürfe.

Positiv war auch der Bericht von Jugendleiter Torsten Litla der das Zusammengehen der Jugendchöre Dunningen und Seedorf mit zusammen 21 Jungen und Mädchen als sehr erfolgreich und völlig problemlos bezeichnete. Die Teilnahme am Chorfest in Stuttgart sei wohl das wichtigste Jahresereignis gewesen.