Dunningen Ernstnehmen der Ängste und Befürchtungen der Bürger

Seit Seedorf im Jahre 1974 seine Eigenständigkeit aufgeben musste, war diese Aufgabe dem jeweiligen Ortsvorsteher oder jüngst dem Bürgermeister-Stellvertreter überlassen.

Schumacher setzte seine Ansprache unter das Thema, das einst Konrad Adenauer geprägt hat: Frieden und Freiheit seien die Grundlagen jeder menschlichen Existenz. Die Trauer um die Opfer von Krieg und Gewalt sei angesichts der jüngsten Ereignisse in vielen Teilen der Welt aktueller denn je. Es gäbe Anlass zur Sorge, denn auch in deutschen Landen seien Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auf dem Vormarsch. Hass und Schmähung auf Menschen anderer Rasse, Religion und Herkunft, dazu psychisch und physisch attackiert, seien zu beklagen.

Als Amtsverweser sei er stolz darauf, dass man in der Gemeinde derzeit 64 Flüchtlingen ein neues Heim bieten könne. Dies sei ein kommunalpolitischer und ein gesellschaftlicher Auftrag, eine Her­ausforderung, der man sich angesichts der Not dieser Menschen auf der Flucht nicht entziehen könne. Weitere Sorgen seien der Brexit des britischen Königreichs und das politische Erdbeben der jüngsten Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Entwicklungen eingeleitet hätten, deren Ausmaß derzeit nicht absehbar seien.