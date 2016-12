Acht Schüler der Akkordeonjugend Seedorf beteiligten sich erfolgreich am D1-Lehrgang des Deutschen Harmonika-Verbandes, in den Räumen der Grundschule in Seedorf. In Zusammenarbeit mit zwei Dozenten des Verbandes wurden die theoretischen Grundkenntnisse erarbeitet und durch praktische Übungen mit Akkordeon und Keyboard vertieft. Besonders stolz kann die Akkordeonjugend Seedorf sein, da die beiden Lehrgangsbesten aus ihren Reihen stammen. Den lehrgang bestanden (von links): Jonas Kobel, Natalie Werner, Eva Schmider, Vera Petri, Marleen Schneider, Laura Gruber, Alice Schneider und Maresa Roth. Foto: Verein