Dunningen Englischbuch wird zum London-Reiseführer

Dunningen. Die Achtklässler der Dunninger Eschachschule erkundeten London und Brighton. Nach ihrer Ankunft folgten sie direkt den Spuren der Protagonisten des Englisch-Lehrwerks durch Greenwich. Auch bei der anschließenden Bootsfahrt in die City of London konnten sie viele der aus dem Englischbuch bekannten Sehenswürdigkeiten wieder erkennen und bestaunen, darunter die London Bridge und die Millenium Footbridge, den Tower of London und das Globe Theatre, Big Ben, St. Paul’s Cathedral oder the Shard, das höchste Gebäude Europas.