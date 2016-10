Dunningen Eine saftige Spende für den guten Zweck

Dunningen. Schon zum dritten Mal trafen sich Jugendliche der Pfarreien Dunningen und Seedorf, um bei verschiedenen Besitzern Äpfel zu sammeln, daraus zu Saft zu pressen und in Zehn-Liter-Boxen abgefüllt zu verkaufen. Der Erlös kommt der Partnerschaftsdiözese in Chachapoyas in Peru zugute.