Dunningen Eine Delle liegt dem Ortsvorsteher immer noch im Magen

Dunningen-Lackendorf. Eigentlich ist es keine große Sache, eine in die Jahre gekommene Brücke zu sanieren. Ein Fachingenieur sieht sich das Bauwerk an, legt fest, was kostengünstig gegen Rost und bröckelnden Beton zu tun ist, eine Firma wird beauftragt, die die ausgeschriebenen Arbeiten erledigt. So sollte es laufen – denkste.