Dunningen Eine Chronik verfasst

Verbunden mit dieser Veranstaltung ist eine Ausstellung über die jüngste Geschichte des jetzt 175 Jahre bestehenden Gotteshauses im Pfarrheim. In deren Verlauf wird auch die vom früheren Pfarrer Albert Seybold geführte Chronik vom Jahre 1940 bis 1978, die vom Kirchengemeinderat als Buch vorgestellt wird, und die Interessierte erstehen können, angeboten. Über 256 Seiten umfasst dieses Werk, das in Perlschrift verfasst und mit zahlreichen Fotos und Texten ausgestattet ist. Darin ist das Geschehen in der Kirchengemeinde festgehalten.