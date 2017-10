Dunningen Eine alte Tradition in sicherer Verankerung

Traditionell stellt die Kolpingsfamilie den Baum, und will dies auch weiterhin tun. Bislang wird der Baum vor der Kirche aufgerichtet.

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am Mittwoch stellte Bürgermeister Peter Schumacher die Überlegung der Gemeindeverwaltung vor, den prächtigen Baum mehr in die Ortsmitte zu rücken. Als Standort käme, so Schumacher, der Platz zwischen der Hauser-Plastik und der Wehle-Halle in Frage. Allerdings sollte der Baum sicher stehen, und da kommen Burris Überlegungen ins Spiel.

Er hatte eine Bodenhülse mit einem klappbaren Aufsatzteil ausfindig gemacht, in dem der Baum, noch liegend, sicher eingeschraubt werden kann. Der so befestigte Maibaum könnte dann auch sicherer aufgerichtet werden.