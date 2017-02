Dunningen Ein Ständchen wie vor 30 Jahren

Uli Ginter, Vorsitzender des FC Dunningen, begrüßte die Gäste. Auch Walter Sohmer, Vertreter der Ehrenmitglieder, freute sich über den guten Besuch. Ein solches Treffen sei wichtig, sagte er, denn bei so einer Gelegenheit könne man sich über gemeinsam erlebte Fußballzeiten gut austauschen. Nachdem Sohmer die runden Geburtstage in Erinnerung gerufen hatte, wurde ein vor 30 Jahren gespieltes Ständchen zu Ehren des 50. Geburtstags von Hubert Benz jetzt als Überraschung zum 80. mit dem damals eigens dafür gedichteten Lied "Benz Hubbel war Bauer, kam niemals zur Ruh" wiederholt. Für diese lustige Darbietung von Viktor Bihler und Walter Sohmer gab es reichlich Beifall. Bei Kaffee und Kuchen galt es auch, die Augen weit aufzumachen und zu überlegen, welche Person aus der damaligen Fußballszene sich beim "Dalli Klick" zu erkennen gibt.

Dann griff Viktor Bihler in die Saiten seiner Gitarre und hatte mit dem Lied "Als der Herr den Adam erschuf" die Lacher auf seiner Seite. Anschließend wurden bekannte Fußballlieder gesungen.

Danach erinnerte Eugen Bihler ausführlich an die 60er- und 70er-Jahre, als bei Walter Mauch (Textilhaus) buchstäblich alle Fäden zum Wohl des FC Dunningen zusammenliefen. So reichten seine Aufgaben vom Schriftführer über Kassierer, Berater bis zum Betreuer und Fahrer für Jugendliche zum Fußballspiel. Selbst Sitzungen wurden in seiner Wohnung abgehalten, ließ Bihler wissen.