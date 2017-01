Dunningen Ein Pflaster auch fürs Auge

Dunningen. Manchmal spricht man davon, dass Menschen mit den Füßen abstimmen, wenn sie in einen bestimmten Laden gehen und in einen anderen nicht.

Auch in diesem Falle sollten die Gemeinderäte auf ihre Füße hören, um das richtige Gespür für das geeignete Pflaster für die Gehwege zu bekommen. Der zuständige Planer Rainer Christ von der BIT Ingenieure AG in Villingen-Schwenningen hatte bereits im Vorfeld der Gemeinderatsitzung am Montag eine in Frage kommende Auswahl an Beton-Pflasterungen vor der Wehle-Halle bereitlegen lassen, so dass sich Räte und Bürger ein Bild von den jeweiligen Eigenschaften machen konnten. Da lagen Platten mit wohlklingenden Namen wie "City-Truck Muschelkalk" oder "Murg beige", da zeigte "Vancouver" alle seine Vorzüge, um "Decaston Buntsandstein" auszustechen.

Ob die Räte allerdings bei minus 15 Grad und von zwei Baustellenstrahlern hell beleuchtet, alle Vorteile der ausgelegten Flächen wirklich zu würdigen wussten, als sie sich unmittelbar vor der Sitzung noch einmal alles erläutern ließen? Denn entscheiden mussten sie am Montag, damit die Ausschreibung zügig vonstatten gehen kann. Christ plant die Submission noch im Februar. Im März sollen die Arbeiten vergeben werden, so dass im April begonnen werden kann.