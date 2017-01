Dunningen Ein Liederheft für Groß und Klein

So beschäftigte sich Fabi­enne Erath am Computer mit Eingaben von Noten und Texten aus dem "Gotteslob" für ein spezielles Liederheft, das nach Fertigstellung in einer Druckerei mit einer Auflage von 500 Exemplaren in der Kirche ausliegen wird. Damit dem Liederheft auch ein schönes Lesezeichen beiliegt, wurden von Lea Wilbs und Lisa Schneider, jeweils am Stiel der kleinen "Äpfel aus Holz", ein buntes Band angebracht. Zum gemeinsamen Thema des Gottesdienstes "Wieviel Masken braucht der Mensch" erhalten die Kinder von den drei Holzäpfelmädle auf dünnem Karton Vorlagen einer Halb- oder Stammmaske zum Ausmalen.

Die Leitung des Kindergottesdienstes übernehmen Heidrun Wernz und Lea Wilbs.