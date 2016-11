Dunningen Ein Laster ersetzt den "Goaschterwagen"

Dunningen-Lackendorf. Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder standen bei der Hauptversammlung der Lackendorfer Baronengilde an. Alwin Staiger, Vorsitzender der Lackendorfer Baronengilde, blickte in seinem Bericht auf ein anfangs sehr reges, in der Folge jedoch ruhigeres und erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Die Christmas-Party sei gut verlaufen und solle auf Dauer fest etabliert und ausgebaut werden. Alle Ausfahrten seien gut besucht gewesen und auch das Kindernarrentreff der freien Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald sowie die Goaschterparty anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Härle-Goaschter bezeichnete Staiger als Erfolg. Die Fasnet in Lackendorf mit dem Senioren- und Baronenball sei nicht minder gut angenommen worden.