Dunningen Ein kleiner Vogel steht jedem gut

Musikalisch eingeleitet von Alois Frommer aus Böhringen, übernahm Josef Reichert die Begrüßung mit einem dreimal kräftigen "Holz-Äpfel", ehe zum Holzäpfelmarsch geklatscht und zum Holzäpfelwalzer gesungen und geschunkelt wurde. Natürlich wurde auch bei manch vorgetragenem Witz auch herzlich gelacht.

Aus den eigenen Reihen begann Gretel Mauch ihren Vortrag zum Thema "Liebe geht durch den Magen", wobei sie in einer Aufzählung an Gerichten nannte, was Männer glücklich macht. Annemie Hangst schlug dann vor, man soll sich seines eigenen Vogels nicht schämen, wohl auch deshalb, weil sie einen kleinen Piepmatz am Kopf präsentierte.

Walter Kimmich aus Lackendorf, angeblich beim Paketdienst beschäftigt, schimpfte über dortigen Arbeitsbelastungen und betonte immer wieder "So a Ratz, älleweil Ratz-Fatz den ganzen Tag." Er schaue sich aber auch im eigenen Flecken um, und kann dabei nicht verstehen, warum es nicht möglich sei, total alte und halb zerfallene Häuser abzureißen, und sorgfältig zu entsorgen.