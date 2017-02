Dunningen-Lackendorf (jr). Närrisch gekleidete Kinder konnten es gestern kaum erwarten, dass die Narrenfahne am Rathaus in Lackendorf aufgezogen wurde. Dann ging es unter den Klängen der Jugendkapelle durch den Ort, gefolgt von der Garde und dem Vorsitzenden der Baronen-Gilde, Alwin Staiger, und einigen Frackträgern zum anschließenden Kinderball in der Eschachtalhalle.