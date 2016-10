Dunningen Dunninger Wald ein "Volltreffer"

Dunningen. Deswegen kommt der Professor seit 18 Jahren regelmäßig mit einer Anzahl Studenten der Forstwissenschaft in die Eschachgemeinde. Nicht nur, dass der Dunninger Kommunalwald hochprofitabel sei, auch was die Artenvielfalt und die abwechslungsreiche Geologie betreffe, sei der Dunninger Gemeindewald in ganz Deutschland ziemlich einzigartig, schwärmt Sonntag.

Auch am Freitag war eine der Studentengruppen unter der Anleitung von Sonntag in Dunningen. Einen Tag zuvor hatten die Landkreise Freudenstadt und Calw für den akademischen Forstnachwuchs auf dem Programm gestanden.

Am Freitagmorgen hatten sich die Studenten im Wald selbst umgesehen, um die Arbeit von Revierleiter Bernd Unglaube in Augenschein zu nehmen. Begrüßt wurden sie von Amtsverweser Peter Schumacher. Ebenfalls dabei waren die Sachgebietsleiterin Schwarzwald im Kreisforstamt, Frauke Kleemann, der Leiter des Ausbildungsreviers Oberndorf, Werner Bauer, und Forstamtsleiter Uwe Sperlich.