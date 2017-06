Nachdem alle vom Dunninger Schuljahrgang 46/47 ihren runden Geburtstag hinter sich hatten, wurde im April mit einem Gottesdienst in der Hl.-Kreuz-Kapelle für die sieben Jahrzehnte in Frieden und Gesundheit gedankt. Ein Gedenken an die Verstorbenen des Jahrgangs durfte dabei nicht fehlen. Nach Begrüßungssekt und Fototermin ging es beschwingt ins "Mäx", wo in froher Runde der erste Teil der Feier beschlossen wurde. Jetzt ging es auf große Fahrt nach Franken und ins Egerland ging jetzt. Bamberg war die erste Station. Eine Jahrgängerin, die in Nürnberg wohnt, gesellte sich zur Stadterkundung. Die Einkehr im "Schlenkerla", Bambergs bekanntestes Rauchbierlokal, schloss sich an. Der zweite Tag gehörte der Fränkischen Schweiz. Nach der Besichtigung der Basilika von Gößweinstein wartete die zauberhafte Tropfsteinwelt der Teufelshöhle. Weiter ging es an den Main nach Lichtenfels. Mit Musik und Gesang auf dem Floß war es eine überaus lustige Fahrt. Am dritten Tag führte eine Rundfahrt durch das Fichtelgebirge und das Egerland. Karlsbad wurde besucht. Nach einer Stadtführung ging es ins Becherovka-Museum. Beschwingt ging’s ins Hotel, wo nach dem Essen ein Musikant die Jahrgänger noch mal herausforderte. Die Rückreise führte zunächst zur Wallfahrtsbasilika "Vierzehnheiligen", den Abschluss bildete ein Besuch in Würzburg. Foto: Jahrgang