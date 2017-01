Dunningen - Am Dreikönigstag trafen sich auf Einladung von Gildemeister Karl Storz 58 Abstauber in Frack und Zylinder in der Dunninger Ratsstube, um in den Narrenhäusern Kleidle und Masken vom Staub des vergangenen Jahres zu befreien. Vorab spielte eine Abordnung der Musikkapelle Dunningen. Martin Mauch und Bernhard Flindt (von links) wussten im Narrenhaus von Fritz Lohmüller nach den Worten von Storz Bescheid, auf was zu achten ist.