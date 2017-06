Dunningen Dorffest bleibt waschechter Renner

War zu Beginn der Besuch noch bescheiden, so änderte sich das rasant. Das vielseitige Angebot an Speisen und Getränken und auch das nahezu professionelle Rahmenprogramm der Musikschule Dunningen mit dem "Teenie- und Showtanzturnier" zogen gegen Abend Menschenmassen an.

Von dem Showtanzturnier und der Party auf der Festbühne waren vor allem die jugendlichen Besucher restlos begeistert. Nachdem am Samstag die Erwartungen der Anbieter übertroffen worden waren, folgte am Sonntag wieder ein Besucheransturm. Gäste aus nah und fern genossen das reichhaltig kulinarische Angebot. Wieder war es die Musikschule, die am Nachmittag trotz einstündigem Stromausfall in ganz Dunningen mit 18 verschiedenen musikalischen Auftritten begeisterte.